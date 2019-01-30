شكرا لقرائتكم خبر عن رحلات مباشرة بين الشارقة وإسطنبول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الخطوط الجوية التركية عن إطلاق رحلات مباشرة بين الشارقة وإسطنبول، ليكون مطار الشارقة رابع وجهات الناقلة التركية في الإمارات. وستعمل رحلات مطار الشارقة الدولي 7 مرات في الأسبوع ذهاباً وإياباً، وتم تحديد موعد انطلاق الرحلة الأولى في 5 إبريل 2019. وقال أحمد أولمشتور، الرئيس التنفيذي للتسويق في الخطوط الجوية التركية، «نسعى من خلال هذه الرحلات إلى تلبية الطلب المتزايد على خيارات أكبر للسفر الدولي من وإلى الشارقة».

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