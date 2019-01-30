28 % من الرؤساء التنفيذيين في المنطقة يثقون بنمو الإيرادات

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بعد الارتفاع الكبير في مستوى التفاؤل في العام الماضي، أصبح الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط أكثر حذرًا في توقعاتهم بشأن النمو في المنطقة، وذلك حسبما أظهره الاستطلاع الثاني والعشرون للرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط، والذي أجرته «بي دبليو سي» في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد مؤخراً في دافوس.

وأشار 28% فقط من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في الاستطلاع إلى «ثقتهم الكبيرة» في نمو الإيرادات خلال العام الحالي، مقارنةً بنسبة 33% في العام الماضي وبنسبة 35% على الصعيد العالمي. وفيما يتعلق بالنمو متوسط المدى، أشار 40% إلى «ثقتهم الكبيرة» في نمو إيراداتهم على مدار السنوات الثلاثة القادمة، وهي نسبة منخفضة قياسية في استطلاع هذا العام.

علاوةً على ذلك، فإن الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أكثر تشاؤماً بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية قريبة المدى في 2019 من نظرائهم على الصعيد العالمي (28% مقارنةً ب 42%).

ويتفق الرؤساء التنفيذيون في منطقة الشرق الأوسط مع نظرائهم على الصعيد العالمي في إعطاء الأولوية للفعالية التشغيلية من أجل ضمان قدرتهم على مواكبة النمو، حيث أشار 68% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين من المنطقة إلى أن «الفعالية التشغيلية» تأتي على رأس قائمة الأنشطة المخطط لها لتعزيز الربحية خلال الاثني عشر شهرًا القادمة، مقارنةً بنسبة 77% على الصعيد العالمي.

كانت المفاجأة الأكبر في نسبة الرؤساء التنفيذيين الذين يتوقعون انخفاض عدد الموظفين، حيث بلغت أكثر من ضعف المتوسط العالمي (43% مقارنةً ب 19%).

وفي هذا الصدد، صرح ستيفن أندرسون، مسؤول قطاع العملاء والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: «أثرت بعض تخفيضات التكاليف على النفط الخام التي شهدتها المنطقة خلال الفترة من 2015 إلى 2017 في الأعمال بدرجة كبيرة، ومع تحسن الظروف الاقتصادية خلال العام الماضي، تراجعت الضغوط قليلاً. ولذلك، نرى الآن أن الشركات أصبحت تعتمد نظرة أكثر استراتيجية تجاه الفعالية في الأعمال، حيث تسعى تلك الشركات إلى الاستفادة من التكنولوجيا من أجل الحفاظ على انخفاض قاعدة التكاليف».

وفيما يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي، يعتقد 91% من الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط أن الذكاء الاصطناعي سوف يُغير طريقة ممارستهم للأعمال تغييراً كبيراً خلال السنوات الخمس القادمة.

وقال هاني الأشقر، الشريك المسؤول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «تحتاج الشركات إلى الاستثمار في موظفيها وتطوير مهاراتهم. وهذا الأمر على درجة كبيرة من الأهمية لأن التطوير الرقمي أكبر بكثير من مجرد استخدام التقنية في العمليات، فهذا التطوير هو ما سيُمكن الشركات من تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة ويدفع نموها ويؤمن مستقبلها».

وتأتي السعودية في مقدمة الدول التي يتطلع الرؤساء التنفيذيون في الدول الأخرى في المنطقة إلى دخول أسواقها( 28%)، وذلك في ظل استمرار العمل على برنامج التحول في إطار رؤية 2030، في حين جاءت مصر في المرتبة الثانية (15%)، حيث أشار الرؤساء التنفيذيون إلى أنها الأكثر أهمية للنمو بعد المملكة السعودية، ثم الهند في المرتبة الثالثة (13%) وتليها العراق (10%).