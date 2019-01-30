زيادة جمرك الحديد لعام واحد في دول «التعاون»

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بدأت المنافذ الجمركية في الإمارات مطلع يناير/كانون الثاني الجاري تطبيق قرار مجلس الوزراء بزيادة الرسم الجمركي على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% بهدف توفير الحماية التجارية لمنتجات الحديد الوطنية ومكافحة الإغراق الذي تمارسه بعض الشركات العالمية المنتجة للحديد المستورد في الأسواق المحلية.

قال علي سعيد النيادي، مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في تصريحات صحفية، إن رفع الرسوم الجمركية على حديد التسليح ولفائف الحديد يأتي في سياق مبادرة خليجية يتم تطبيقها على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وليس دولة الإمارات فقط، بهدف حماية صناعة الحديد الوطنية ومكافحة الإغراق على مستوى دول المجلس.

وأضاف النيادي: أن رفع الرسوم الجمركية يأتي تنفيذاً لقرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بالموافقة على رفع الرسوم الجمركية على واردات حديد التسليح ولفائف الحديد من 5% إلى 10% في أول يناير/‏‏كانون الثاني 2019، وكذلك اتفاق لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع بدول مجلس التعاون في اجتماعها الرابع والأربعين بهذا الشأن، ومن ثم قامت المنافذ الجمركية في الدولة باتخاذ الإجراءات الجمركية اللازمة لتنفيذ القرار على مستوى الدولة، وليس على مستوى إمارة دون الأخرى، مطلع شهر يناير الجاري.

وأكد النيادي أن القرار سيتم تنفيذه لمدة عام على أن يتم تقييم النتائج من قبل وزارة الاقتصاد، ورفع نتيجة التقييم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وأشار النيادي إلى أن قطاع الجمارك يمارس دوراً مهماً في تعزيز الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية وحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وعلى رأسها الإغراق.

وأوضحت البيانات الإحصائية للهيئة أن قيمة تجارة الدولة من حديد التسليح ولفائف الحديد بلغت 1.1 مليار درهم (444.4 ألف طن) خلال أول 9 أشهر من عام 2018، وفي حين بلغت قيمة واردات الدولة منها 656 مليون درهم (268 ألف طن)، بلغت قيمة صادرات الدولة 392 مليون درهم (168.4 ألف طن)، وقيمة إعادة التصدير 26 مليون درهم (8 آلاف طن).