«دبي للسلع المتعددة» يناقش التقلبات التجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يستضيف مركز دبي للسلع المتعددة مؤتمر توقعات السلع العالمية بالتعاون مع شركة «ريتشكوم جلوبال سيرفيسز»، التي تتخذ من دبي مقراً لها. وتنطلق فعاليات المؤتمر، المُقام تحت شعار «سيكينج ألفا - الاستثمار في السلع والأصول البديلة»، الأحد 10 فبرايرالقادم.

وقال سانجيف دوتا، المدير التنفيذي بمركز دبي للسلع المتعددة: «شهد2018 سلسلة من التقلبات في أسواق السلع العالمية، إضافة إلى حدوث اهتزاز بالغ في ثقة المستثمرين. ويبدو أن الطابع المتقلب لأنماط الطلب والسياسات سيستمر على الأرجح خلال العام 2019، رغم أن ذلك يفتح أمامنا آفاقاً من المخاطر والفرص في تجارة السلع».

وأضاف سانجيف: «وهذا هو أفضل توقيت لتنظيم النسخة السادسة من مؤتمر توقعات السلع العالمية، الذي تتخلله مجموعة من النقاشات المثمرة». وقال باريش كوتيشا، رئيس شركة ريتشكوم: «في ضوء الاحتمالات التي تشير إلى احتدام الصراعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقيود على الائتمان وازدياد حجم التضخم، سيوفر المؤتمر توقعات السلع العالمية».