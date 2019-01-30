«الإمارات» تدرس إطلاق رحلات بين هامبورج ونيويورك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت «طيران الإمارات» إنها تدرس إطلاق رحلات من هامبورج إلى نيويورك عبر اتفاق «الحرية الخامسة». وأوضحت الشركة أنه طُلب منها إعادة تشغيل الخدمة من قبل بيتر تسشنتشر عمدة هامبورج، .

وأوضح متحدث باسم الشركة: «يمكننا أن نؤكد أنه خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى المكتب الرئيسي لطيران الإمارات في دبي، طلب عمدة مدينة هامبورج بيتر تسشنتشر والوفد المرافق له من الإمارات بالتفكير بجدية في إعادة تشغيل طريق دبي- هامبورج- نيويورك».

وتسمح حقوق «الحرية الخامسة» لشركة طيران بالتحليق بين دولتين أجنبيتين طالما أن الرحلة تنطلق أو تنتهي في بلد موطن شركة الطيران.

وتشير التقارير إلى أن الطريق الذي سيكون أول رحلة من دون توقف بين هامبورج ونيويورك، على متن طائرة طيران الإمارات 777-300ER.