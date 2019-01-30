شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه وكهرباء الإمارات» تستدرج خطابات نوايا «الفجيرة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طلبت شركة مياه وكهرباء الإمارات من شركات المقاولات تقديم خطابات نوايا لمناقصة إنشاء المحطة «إف 3» التي تعتزم إنشاءها في الفجيرة. وذكرت «ميد» أن الشركة حددت يوم 10 فبراير /شباط المقبل موعداً نهائياً لتلقي العروض. يذكر أن المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 2200 ميجا واط ستقام في مجمع كهرباء ومياه الفجيرة وتنفذ بنظام المشروع المستقل حيث يملك المقاول الفائز 40% من الشركة التي تتولى تطويرها وتشغيلها.

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