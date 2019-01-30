..وتقدم 20 ألف وجبة نباتية في يناير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قدّمت طيران الإمارات 20 ألف وجبة نباتية لركاب رحلاتها في يناير/ كانون الثاني 2019. وارتفع الطلب على هذه الأطباق خلال هذا الشهر بنسبة 40% مقارنة بالشهر الذي سبقه. وفي استطلاع أجرته مجلة «فيجان نيوز» الشهر الماضي، حصدت طيران الإمارات لقب أفضل ناقلة جوية للوجبات النباتية.

وتشمل قوائم طيران الإمارات أكثر من 170 وجبة نباتية . وتقدم طيران الإمارات أكثر من 100 مليون وجبة سنوياً لركاب رحلاتها في الدرجات الأولى ورجال الأعمال والسياحية، الذين يزيد عددهم على 55 مليوناً، يسافرون من وإلى أكثر من 140 مدينة عبر قارات العالم الست.