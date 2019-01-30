شكرا لقرائتكم خبر عن «سي بي آر إي»: فرص تعيد رسم المشهد العقاري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

قال سايمون تاونسند، مدير الاستشارات الاستراتيجية لدى «سي بي آر إي» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا : «تواجه السوق العقارية في الإمارات بعض التحديات، كما هي الحال في أي سوق ناشئة، لكن عام 2019 يجلب معه عدداً من الفرص الرئيسية عبر مجموعة من القطاعات. وقد عززت التشريعات الجديدة من قوة الإمارات كمركز تجاري عالمي.

تساعد سمعة الإمارات الرفيعة كمركز عالمي لإقامة الأعمال على جذب المزيد من الشركات العالمية إلى الدولة، وستشجع في نفس الوقت المزيد من المهنيين الموهوبين على تأسيس حياتهم والبقاء في الإمارات إلى أجل غير مسمى. وخلال الفترة الماضية شهدنا العديد من النقاشات حول أهمية تأثير التكنولوجيا فيى قرارات التملك، لذا نتوقع رؤية دخول عدد من التقنيات الأخرى في القطاع العقاري في عام 2019».

وشهد قطاع العقارات بالإمارات عدداً من التغييرات الرئيسية، كتفعيل تشريعات جديدة لتسهيل إقامة الأعمال، وإدخال التقنيات الرقمية لتعزيز الكفاءة وتحسين الشفافية.

وفق رؤية الشركة، تتطلع أعداد متزايدة من الشركات إلى دمج المساحات المكتبية في 2019 بغية تقليل التكاليف وزيادة التآزر التشغيلي.

وهناك اتجاه قوي نحو المكاتب المستفيدة من مرافق الراحة عالية الجودة، لدعم التوازن بين الحياة المهنية والشخصية لموظفيها، وزيادة الكفاءة، وتحسين ثقافة العمل. وستشهد المكاتب تركيزاً متزايداً على المرونة والحلول التعاونية. وهي سمة تحظى بشعبية كبيرة خاصة لدى الشركات العالمية التي تتطلع لدخول سوق الشرق الأوسط.

كما يشهد 2019 حراكاً مستمراً نحو مكاتب الدرجة الأولى، مع حرص الشركات العالمية على سن معايير جديدة لمساحات العمل وضمان أعلى مستويات الجودة لموظفيها.

ومن المتوقع أن يؤدي قانون الترخيص المزدوج في مناطق محددة إلى تحفيز سوق العقارات، وإبراز قوة الإمارات كموقع عالمي لإقامة الأعمال.

توقعت الشركة أنه ستكون هناك زيادة كبيرة في المعروض السكني قبيل موعد انعقاد إكسبو 2020 للاستفادة من البنية التحتية المعززة، خاصة في محيط مشروع توسعة المترو، ولكن من المتوقع حدوث تباطؤ في حجم معاملات كل من الشقق والفلل في عام 2019 مقارنة بالعام السابق.

يستمر المُلاك في تحسين مزيج المستأجرين مع التركيز المتجدد على الترفيه والتعليم الترفيهي لضمان إبراز مراكز التسوق كوجهات مميزة للترفيه والاستجمام لجميع أفراد العائلة.وستكون المفاهيم الفريدة والمبتكرة العامل الحاسم لضمان تحقيق ميزة تنافسية لتجار التجزئة الحاليين والجدد.

قالت «سي بي آر إي» إن المستودعات الصناعية الكبيرة تستمر في دخول السوق خلال عام 2019، ويظل الوصول إلى الأراضي تحدياً كبيراً، ولكن الفرص متوافرة للمستثمرين المستعدين لتوقيع عقود إيجار طويلة الأمد.

كما ستشهد المناطق الاستراتيجية مثل دبي الجنوب ومجمع دبي للاستثمار نشاطاً متزايداً مع نمو التسوق عبر الإنترنت وزيادة شعبية الاستلام في نفس اليوم، وستبقى أسعار الإيجار مستقرة لكل من المستثمرين والشركات التي تحتاج إلى مرافق التخزين، وتستمر صناعة الأغذية والمشروبات في قيادة مساحات التخزين الكبيرة والمتخصصة في دبي.