عروض ترفيهية وتخفيضات في «سوق التنين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

يشارك سوق التنين، أكبر وجهة للمنتجات الصينية خارج حدود الصين بأكبر الاحتفالات الصينية للعام الجاري في الفترة من 4 - 16 فبراير المقبل، عبر مجموعة متميزة من الفعاليات والعروض التقليدية، والاستعراضات الفنية النابضة بالحياة، فضلاً عن العروض الترويجية وغيرها من الأنشطة.

ويحظى الزوار والمتسوقون بفرصة الاستمتاع بأجواء احتفالات السنة الصينية الجديدة من خلال الزينة والحلي الصينية التقليدية في مداخل السوق 1 و2 الرئيسيين، إضافة إلى ممشى التنين «دراجون درايف». فيما يقدم قارعو الطبول بأزيائهم التراثية عروضهم الفنية الرائعة يومياً الساعة 5 و6:30، و8:15، و9:15 مساءً في ممشى التنن «دراجون درايف» من 4 - 9 من فبراير. وبإمكان زوار سوق التنين الاستمتاع بالتخفيضات والعروض الترويجية الخاصة على عدد من المنتجات خلال فترة الاحتفالات.

من جانبها، تمنح فابي لاند، منطقة الترفيه العائلية التي افتتحت مؤخراً في سوق التنين، دخولاً مجانياً إلى منطقة الألعاب الإلكترونية ولعبة الترمبولين، مع تخفيضات بنسبة 30% على جولات الألعاب والمغامرات طوال فترة الاحتفالات.