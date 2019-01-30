شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات: ارتفاع مشتركى الإنترنت فائق السرعة لـ6.4 مليون بنهاية نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استمرار ارتفاع المشتركين فى الشبكة المتكاملة للبيانات الانترنت فائق السرعة، إلى 6.404 مليون مشترك حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى من 6.313 حتى نهاية أكتوبر الماضى، ومن 6.206 مليون مشترك حتى نهاية شهر سبتمبر، ومن 6.083 مليون حتى شهر أغسطس، ومن 5.992 مليون مشترك حتى شهر يوليو، و5.823 مليون مشترك حتى نهاية شهر يونيو.

وأظهرت البيانات، أن السعة الدولية للإنترنت المستخدمة بلغت 1.6 مليار نبضة/ثانية، من إجمالى السعة الدولية للإنترنت 2.343 مليار نبضة/ثانية.

وكان المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات WE، قد كشف عن تحقيق زيادة فى عدد مشتركى الشركة على مستوى كافة الخدمات المقدمة، حيث وصل عدد مشتركى المحمول إلى 3.6 مليون عميل، بزيادة 300 ألف تقريباً خلال هذا الربع على الرغم من فرض رسوم التنمية على الخطوط الجديدة، بدءَا من الربع الثالث من العام 2018.

وارتفع عدد مشتركى التليفون الثابت 10% مقارنة بالعام الماضى، وتزايد عدد عملاء الانترنت فائق السرعة الثابت بـ29%.

ووفقا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الأسر والأفراد لعام 2017-2018 بلغ عدد مستخدمى الإنترنت 37.9 مليون مستخدم بمعدل انتشار 44.3%.