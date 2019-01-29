العراق: الأردن سيخفض رسوم مرور البضائع عبر العقبة

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أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي, اليوم الثلاثاء, أن الحكومة الأردنية ستخفض رسوم مرور البضائع للعراق عبر ميناء العقبة مقابل تخفيض العراق لأسعار النفط المصدر للأردن.

وقال عبد المهدي – في تصريحات أوردتها قناة “السومرية” الإخبارية – إن الأردن طلب تصدير 10 آلاف برميل من نفط العراق مخصوما منه أجور النقل, مقابل تخفيض الأردن رسوم مرور البضائع إلى العراق عبر ميناء العقبة.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي أن هناك لقاء مهما مع الجانب الأردني قريبا لتحقيق تقارب اقتصادي بين البلدين, مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية العراقية الأردنية ستقدم خدمة كبيرة للبلدين عن طريق تحريك القطاعات المنتجة في العراق.

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