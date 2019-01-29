“الصادرات”: تعزيز التعاون مع اتحاد المقاولين السوداني

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بحثت الدكتورة هالة الدكروري وكيل الوزارة بهيئة تنمية الصادرات المصرية, مع رئيس اتحاد المقاولين السوداني الدكتور مهندس مالك علي دنقلا, اليوم الثلاثاء بالخرطوم، سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وقالت المستشار التجاري للسفارة المصرية لدى السودان، شيرين البسيوني -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم – إن اللقاء تطرق إلى عدد من القضايا المشتركة التي يمكن أن تشكل إضافة حقيقية لمسيرة التعاون الممتدة بين البلدين في قطاعات البناء والتشييد والتي شهدت تواصلا مستمرا بين الشركات السودانية والمصرية لتصدير واستيراد منتجات وسلع القطاع, وأشاد الجانبان بجهود ودور السفارة المصرية بالخرطوم لدعم جهود تواصل رجال الأعمال بالبلدين.

وأضافت أن الجانب السوداني أعرب عن رغبته في عقد ملتقى سوداني مصري في مجال البناء والتشييد خلال الفترة المقبلة، الذي سوف تتم مناقشة ترتيباته خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الاتحاد السوداني لمقر هيئة تنمية الصادرات في مصر خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل للمشاركة في اجتماعات اتحاد المقاولين العرب بالقاهرة.

ونوهت بأن الجانبين أكدا على أهمية تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين السودان ومصر خاصة في مجالات البناء والتشييد, وضرورة وجود خطط وبرامج مشتركة لتعزيز المشروعات المشتركة لاستدامة ونمو وتطور العلاقات.

وأشارت إلى أن رئيس اتحاد المقاولين السوداني, أكد على العلاقات المتطورة والتواصل مع الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد, التي توجت بتوقيع مذكرة تفاهم يعمل الجانبان على تنفيذها، وقال إنها تحتاج من الطرفين إلى بذل المزيد من الجهد المشترك لتفعيلها خصوصا فيما يتعلق باحتياجات الجانب السوداني في مجالات التدريب ورفع القدرات والتعاون الفني والعلمي، لافتا إلى استعداد الاتحاد للتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية خاصة المجلس التصديري لمواد البناء ووضع خطط لتعاون مستقبلي بين الجانبين.

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