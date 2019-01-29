الطاقة الشمسية تضيء منازل 226 ألف أسرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أمس، عن بدء تقديم طلبات إبداء الرغبة بالاستثمار في 7 مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وذلك خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويمثل الإعلان المرحلة الثانية من خطط المملكة الطموحة للطاقة المتجددة التي تسعى إلى توليد أكثر من 25 جيجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح خلال السنوات الخمس المقبلة، وصولا إلى توليد 60 جيجاوات على مدى العقد المقبل، منها 40 جيجاوات من الطاقة الشمسية و16 جيجاوات من طاقة الرياح.

ووفق بيان لمكتب التطوير أمس، تبلغ قدرة التوليد الإجمالية للمشاريع السبعة البالغة 1.51 جيجاوات، ستكفي لتوليد الطاقة لـ 226.500 أسرة، ومن المتوقع أن يصل حجم الاستثمارات في المشاريع إلى 1.51 مليار دولار، مما سيسهم في خلق أكثر من 4500 وظيفة خلال أعمال الإنشاءات والتشغيل والصيانة.

7 مشاريع

تمثل المرحلة الثانية من خطط الطاقة المتجددة

قدرة التوليد الإجمالية 1.51 جيجاوات

تكفي لتوليد طاقة لـ 226.500 أسرة

حجم الاستثمارات 1.51 مليار دولار

تسهم في خلق 4500 وظيفة

1 مشروع القريات (200 ميجاوات)

2 مشروع المدينة المنورة (50 ميجاوات)

3 مشروع رفحاء (45 ميجاوات)

4 مشروع الفيصلية (600 ميجاوات)

5 مشروع رابغ (300 ميجاوات)

6 مشروع جدة (300 ميجاوات)

7 مشروع مهد الذهب (20 ميجاوات)

أهداف المملكة المستقبلية للطاقة المتجددة:

توليد 25 جيجاوات خلال 5 سنوات مقبلة

توليد 60 جيجاوات خلال 10 سنوات مقبلة

حصة الطاقة الشمسية 40 جيجاوات

حصة طاقة الرياح 16 جيجاوات