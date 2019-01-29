SAMI تؤسس مشروعين للصواريخ المضادة والمركبات المدرعة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) عقدي تأسيس كيانين تجاريين بنظام المشروع المشترك مع كل من شركة تاليس (Thales) الفرنسية وشركة «سي إم آي» للدفاع (CMI Defense) البلجيكية، على هامش تدشين برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

ويشمل المشروع المشترك الأول مع شركة «تاليس» مجالات عدة، هي: رادارات الدفاع الجوي قصير المدى والصواريخ المضادة، وأنظمة القيادة والتحكم (C2)، والصواريخ متعددة المهام، وصواعق القنابل الموجهة، وأنظمة الاتصال البيني، وكذلك الاستثمار في المرافق والمعدات داخل السوق المحلية بنسبة توطين تصل إلى 70%، في حين سيولد نحو 2000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي.

أما المشروع المشترك الثاني الموقع مع شركة «سي إم آي» للدفاع (CMI Defense) البلجيكية، فسيشمل تقديم أنظمة متعددة الوظائف ذات قدرة عالية للمركبات المدرعة والخدمات ذات الصلة، والبحث والتطوير داخل المملكة، والنماذج الأولية والتصاميم وهندسة النظم، وإدارة الموردين والمواد، والتصنيع والتجميع والاختبار، والدعم الميداني، وترقية وتكامل منتجات وخدمات أخرى لمصنعي المعدات الأصلية، وذلك بنسبة توطين تصل إلى 60%، في حين سيولد المشروع أكثر من 700 وظيفة مباشرة وغير مباشرة للشباب السعودي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب أن هذين المشروعين المشتركين سيسهمان في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والاستمرار في تفعيل إعلان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان توطين 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول عام 2030، مشيرا إلى أن «SAMI» تعد أحد أهم مخرجات رؤية ولي العهد الطموحة.