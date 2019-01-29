تطوير رقمي لـ39 مدينة صناعية باستثمار ملياري ريال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اتفاقية تعاون لتنفيذ مبادرة (البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية) مع شركة ضوئيات وعدد من الشركات الأخرى المختصة، خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية (NIDLP)، الذي يعد أحد أكبر البرامج التنفيذية لرؤية المملكة 2030.

وأوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه أن مبادرة البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية تستهدف 39 مدينة صناعية، وسيسهم القطاع العام والخاص في تحقيق المستهدفات باستثمار يقدر بمبلغ ملياري ريال، مؤكدا أهمية المبادرة في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال نشر شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية في المدن الصناعية، التي ستكون ممكنا للتقنيات الحديثة (الجيل الخامس 5G ، انترنت الأشياء IOT) لتمكين التحول الرقمي في المصانع، والمساهم في دعم الثورة الصناعية الرابعة، وخلق عدد من الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن في قطاعي الاتصالات والصناعة.

مبادرة البنية التحتية للاتصالات للمدن الصناعية

تضم39 مدينة صناعية

استثمار2 مليار ريال

المساحة1.6 مليارم2

تغطية6000مصنع

الأهمية:

نشر شبكات الألياف الضوئية والشبكات اللاسلكية في المدن الصناعية

ممكن للتقنيات الحديثة (الجيل الخامس 5G ، انترنت الأشياء IOT)

تمكين التحول الرقمي في المصانع

المساهمة في الثورة الصناعية الرابعة

خلق عدد من الفرص الوظيفية

النتائج:

رفع نسب الكفاءة 30 -50%

خفض التكاليف 20 -30%