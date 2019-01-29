شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 29 - 1 -2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29-1-2018.



إيقاف تداول 12 شركة إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، العربية للصناعات الهندسية، رواد السياحة، دايس للملابس الجاهزة، وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، الألومنيوم العربية، العربية لاستصلاح الأراضى، الإسكندرية للغزل والنسيج، آسيك للتعدين-اسكوم، عبور لاند للصناعات الغذائية، جلوبال تيلكوم القابضة، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح 2.5 مليار جنيه البورصة تربح 2.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 2.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 785.616 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 218.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 29.8 ألف عملية لعدد 167 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.98% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.31%، والعرب على 8.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.78% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.21%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 9.8 مليون جنيه، 148.6 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 39.8 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 817 ألف جنيه، 102.4 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13976 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.95% عند مستوى 14045 نقطة.

ولم يتغير مستوى مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" واستقر عند 685 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1724 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 469 نقطة.

وارتفعت أسهم 76 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 59 شركة، ولم تتغير مستويات 32 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بسعر إغلاق 17.880 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.96%

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 7.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.75%

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 2.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 24.600 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.23%

- رواد السياحة بسعر إغلاق 10.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.84%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.16%

- وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 17.010 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.71%

- أوراسكوم كونستراكشون بسعر إغلاق 109.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.51%

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو بسعر إغلاق 95 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.95%

- أم.أم جروب للصناعة والتجارة العالمية بسعر إغلاق 10.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.17%