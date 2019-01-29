شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط اليوم الثلاثاء 29-1-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بحيث بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 0.4% لتصل إلى 52.29 دولار للبرميل مرتفعة 20 سنتا بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت 0.3% لتصل إلى 60.11 دولار للبرميل مرتفعة 18 سنتا. وارجع المتعاملون أن فرض واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بى.دى.فى.إس.إيه فى خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة. وعلى الرغم من هذه الخطوة، التى تأتى مع تطلع الحكومة الأمريكية إلى تكثيف الضغوط على الرئيس نيكولاس مادورو للتنحى، قال متعاملون أن وفرة إمدادات النفط العالمية والتباطؤ الاقتصادى لاسيما فى الصين يحدان من ارتفاع أسعار الخام.

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