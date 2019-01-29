شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الغرف يطلع على الفرص الاستثمارية في بنين والان نبدء بالتفاصيل
والتقى الوفد عددًا من المسؤولين في حكومة بنين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى بنين عدنان بوسطجي.
واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الفرص الاستثمارية بميناء كوتونو، بعد ذلك شارك في اجتماع أعمال عقد بغرفة تجارة بنين مع نظرائهم من جمهورية بنين.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد الغرف يطلع على الفرص الاستثمارية في بنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.