شكرا لقرائتكم خبر عن وفد الغرف يطلع على الفرص الاستثمارية في بنين والان نبدء بالتفاصيل

زار وفد من مجلس الغرف، اليوم، جمهورية بنين للاطلاع على الفرص والمشاريع المقدمة من وزارتي التجارة والزراعة وهيئة الاستثمار والجمارك في بنين.

والتقى الوفد عددًا من المسؤولين في حكومة بنين، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى بنين عدنان بوسطجي.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن الفرص الاستثمارية بميناء كوتونو، بعد ذلك شارك في اجتماع أعمال عقد بغرفة تجارة بنين مع نظرائهم من جمهورية بنين.