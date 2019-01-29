شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: اورانج العالمية توسع نطاق عملياتها فى صعيد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستيفان ريتشارد رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذى لشركة اورنج العالمية؛بحث زيادة حجم استثمارات الشركة العالمية بمصر وخطط أعمالها المستقبلية.

و حضر اللقاء المهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات، والمهندس ياسر شاكر الرئيس التنفيذى لشركة اورنج مصر.

يأتى اللقاء بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون إلى مصر، وانعقاد المنتدى الاقتصادى للاستثمار الذى شهد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات بين البلدين فى مختلف المجالات.

تناول اللقاء بحث زيادة حجم استثمارات الشركة العالمية بمصر وخطط أعمالها المستقبلية، حيث تم الاتفاق مع شركة اورنج العالمية على التعاون فى عدد من المجالات ومنها التوسع فى أنشطة أعمالها بالصعيد فى مجال التعهيد لخلق فرص عمل جديدة، وصقل مهارات الكوادر الشابة فى مجال خدمات مراكز اتصال العملاء، وتوفير البرامج التدريبية لرفع كفاءة وتدريب الشباب المطورين على أحدث تطبيقات وبرامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ودعم الابتكار التكنولوجي.

وقال الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء بأن شركة اورنج مصر تعد أحد الشركاء الرئيسيين فى قطاع الاتصالات المصري؛ مؤكدا على أن مصر لديها العديد من المقومات الجاذبة للاستثمار فى ظل الجهود التى تبذلها الدولة لتهيئة المناخ الملائم والبيئة التشريعية الداعمة للاستثمار.

كما استعرض الدكتور عمرو طلعت الفرص الاستثمارية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وأهم المشروعات التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع قطاعات الدولة لتحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، موضحا اهتمام الوزارة بتنمية المهارات الرقمية وبناء القدرات فى مجال التقنيات الحديثة لمواكبة المسار العالمى للتكنولوجيا، وخلق الكوادر القادرة على المنافسة على الصعيدين المحلى والعالمي.

ومن جانبه قال ستيفان ريتشارد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة اورنچ أنه وفقا للاتفاقية الموقعة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، فإن شركة اورنچ ستقوم بتوسيع نطاق عملياتها فى صعيد مصر من خلال افتتاح مركز اتصالات لخدمات شركة اورنج بالمنطقة التكنولوجية بأسيوط والتى من المتوقع أن تتيح العديد من فرص العمل للكفاءات المتوفرة بصعيد مصر.