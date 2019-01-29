شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الإسكندرية شريك رئيسى في معرض 'ديارنا' للحرف اليدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الدكتورة غادة والي ، وزيرة التضامن الاجتماعي معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية المقام حتى 5 فبراير برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، و بمشاركة بنك الإسكندرية ، كشريك رئيسي من خلال مبادرته الرائدة للتنمية المجتمعية "إبداع من مصر"، والذي يضم حوالي 500 عارض من مبدعي الحرف اليدوية من جميع أنحاء الجمهورية.

وأقيم الافتتاح بحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، ومحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، ودانتي كامبيوني الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، و ليلى حسني مدير مكتب المسؤولية المجتمعية والاستدامة ببنك الإسكندرية.

ومن جانبه قال دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية: "نشعر بالفخر بتعاوننا المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي، تلك الشراكة التي تتطور وتتنامى عاماً بعد عام. وهو من دواعي سرورنا أن نكون الشريك الاستراتيجي لوزارة التضامن الاجتماعي هذا العام في معرض ديارنا من خلال مبادرة البنك الرائدة للمسئولية المجتمعية "إبداع من مصر"، تأكيدا على التزامنا الكامل تجاه المجتمع المصري واستكمالا لدورنا في دعم الحرف اليدوية المصرية الاصيلة. وأضاف قائلاً "إن إتاحة الفرص لأصحاب الحرف المهمشين -الذين يتسمون بالمهارات العالية والإبداع- لعرض وتسويق أعمالهم والمساهمة في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يُعد هو الرابط الوطيد لشراكتنا مع وزارة التضامن الاجتماعي."