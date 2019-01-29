شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتخطي المتوسط المتحرك 50 ويصل إلى مشارف المقاومة المحورية 54.40، بانتظار اختراق هذا المستوى لتفعيل التأثير الإيجابي لنموذج الرأس والكتفين المقلوب ومن ثم الاندفاع نحو أهدافنا الإيجابية المنتظرة عند 57.46 ثم 65.00، مع التذكير بأن استمرار الاتجاه الصاعد المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 51.46.

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