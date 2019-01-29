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شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يتراجع بشكل طفيف مع ترقب تصويت البرلمان البريطاني على تعديلات "بريكست" والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم مع ترقب الأسواق لتصويت البرلمان البريطاني على تعديلات لاتفاقية مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست".
وأبلغت رئيسة الوزراء "تيريزا ماي" البرلمان اليوم بنيتها إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعديل اتفاقية "بريكست" التي رفضها البرلمان في وقت سابق هذا الشهر.
وتقترب المهلة الانتقالية لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي الموحد من نهايتها في التاسع والعشرين من مارس/آذار.
ووسط هذه الضبابية، يتوقع ساسة ومشروعون في المملكة المتحدة تأجيل الخروج إلى حين الاتفاق على تعديل للاتفاق بين لندن وبروكسل.
وتراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 18:45 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 1.3138، وسجلت العملة البريطانية أعلى سعر اليوم عند 1.3199، وأقل سعر عند 1.3125.
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