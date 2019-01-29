شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل الارتفاع أعلى 1300 دولار قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب اليوم ليواصل المعدن النفيس انتعاشه مستفيداً من عدم اليقين السائد بالأسواق حيال النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وقبيل قرار البنك المركزي الأمريكي غداً.



ويلتقي وفد تجاري صيني غداً بنظيره الأمريكي لبحث حل المشكلات العالقة بين البلدين، وذلك على الرغم من إعلان واشنطن أمس اتهامات ضد "هواوي" بسرقة أسرار تجارية من شركة أمريكية.



وسوف يعلن الاحتياطي الاتحادي غداً عن قرار الفائدة مع توقعات بتثبيتها دون تغيير لتتجه الأنظار بعدها نحو تصريحات رئيس البنك المركزي "جيروم باول".



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:23 جرينتش بنسبة 0.1% إلى 95.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 95.5 نقطة وأقل مستوى عند 95.3 نقطة.



وارتفعت أسعار الذهب بحلول الساعة 18:14 جرينتش بنسبة 0.4% إلى 1314.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1316.9 دولار وأقل سعر عند 1307.9 دولار.