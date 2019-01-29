شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار اليورو بعد تصريحات من رئيس البنك المركزي الأوروبي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر اليورو اليوم أمام عدد من العملات الرئيسية في اعقاب تصريحات إيجابية من رئيس البنك المركزي الأوروبي "ماريو دراجي" بشأن الاقتصاد في منطقة اليورو.



وذكر "دراجي" في تصريحات أمام البرلمان الأوروبي أمس أن إجراءات التحفيز النقدي التي أعلنت عنها بكين مؤخراً لن تدعم فقط الاقتصاد الصيني بل أيضاً الاقتصاد في منطقة اليورو.



يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الصينية أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سجل نمواً بنسبة 6.6% خلال عام 2018، وهي أبطأ وتيرة نمو سنوية منذ عام 1990.



ورداً على هذه البيانات، أعلنت بكين عن حزمة من الحوافز من بينها خفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية وتسهيل إجراءات الاستثمار لجذب مستثمرين أجانب ودعم النمو الاقتصادي.



وفي سياق منفصل، سوف يعلن الاحتياطي الاتحادي غداً عن قراره بخصوص الفائدة، ومن المتوقع الإبقاء عليها دون تغيير.



واستقر اليورو أمام الدولار بحلول الساعة 17:15 جرينتش عند 1.1428، وسجلت العملة الموحدة أعلى سعر اليوم أمام نظيرتها الأمريكية عند 1.1452 وأقل سعر عند 1.1412.