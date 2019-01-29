شكرا لقرائتكم خبر عن قبيل قرار السياسة النقدية..ثلاثة سيناريوهات أمام الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الاتحادي في الولايات المتحدة لمناقشة السياسة النقدية والظروف الاقتصادية العالمية من أجل اتخاذ القرار الذي يرونه صائباً وفي صالح الاقتصاد الأمريكي غداً، وتناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" ثلاثة سيناريوهات مطروحة على الطاولة أمام البنك المركزي وتأثيرها على الأسواق.



وسوف تركز الأسواق على إشارات من تصريحات رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" بشأن حيازة البنك المركزي من السندات وأوراق الرهن العقاري، كما أن هناك ترقب أيضاً لما إذا كانت الفائدة الحالية قريبة من مستوى الفائدة المحايد – الذي لا يفيد ولا يضر الاقتصاد – من عدمه.



وكان عدد من أعضاء الاحتياطي الاتحادي قد أطلقوا تصريحات على مدار الأسابيع الماضية أكدوا من خلالها على أنهم يراقبون البيانات الاقتصادية الصادرة وأنهم سيبطئون وتيرة رفع الفائدة إذا دعت الضرورة لذلك.



ومن بين هؤلاء، محافظ الاحتياطي الاتحادي في نيويورك "جون ويليامز" الذي أكد على أنهم يقتربون من بلوغ مستوى الفائدة المحايد، وأن هناك حاجة لتبني سياسة الصبر والانتظار وتقييم البيانات الصادرة.



وفيما يلي السيناريوهات المتوقعة:



السيناريو الأول: نهج الانتظار والصبر جيد للاقتصاد



أفاد محللون أن السيناريو الأول للبنك المركزي الأمريكي هو على الأرجح الإبقاء على معدل الفائدة عند 2.5% دون تغيير وتبني نهج الانتظار والصبر لتفسير إشارات الاقتصاد العالمي والتقلبات في الأسواق الناشة لاسيما في تركيا وقوة الدولار وتأثير ذلك على الصادرات الأمريكية وتراجع مبيعات السيارات والمنازل.



وحقق الاقتصاد الأمريكي نمواً بنسبة 3.4% في الربع الثالث من عام 2018، ولكن أعضاء الاحتياطي الاتحادي يتوقعون نمواً يتراوح بين 1.7% و2.2% في العام الجاري وأسعار فائدة تتراوح بين 2.5% و3.5%.



رغم قوة سوق العمل، أشارت تقديرات مكتب الموازنة بالكونجرس الأمريكي أن الاقتصاد سيفقد ثمانية مليارات دولار في الربع السنوي الجاري نتيجة الإغلاق الحكومي الذي استمر لأكثر من شهر.

السيناريو الثاني: تثبيت الفائدة سيء للاقتصاد الأمريكي



السيناريو الثاني يكمن في احتمالية أن يكون التثبيت المتوقع للفائدة دون تغيير من جانب البنك المركزي سيئاً للاقتصاد وأن معدل التضخم يتجه صعوداً نحو المستهدف وأن تواصل عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفاعها مما يؤثر سلبياً على أداء سوق الأسهم.



ربما لا يأبه مستثمرو سوق الأسهم الأمريكية بشأن صعود التضخم، ولكن ذلك سيؤرق حملة السندات بالفعل، وسوف يرون إبقاء الاحتياطي الاتحادي على أسعار الفائدة دون تغيير سيئاً للنمو الاقتصادي.



لو أدركت الأسواق أن البنك المركزي سوقف وتيرة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة حتى النصف الثاني من العام الجاري، ستتجه عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات سريعاً أعلى مستوى 3%.

السيناريو الثالث: منحنى "فيليبس"



أما السيناريو الثالث المتوقع من هذا الاجتماع، فهو كسر الرابط بين التضخم والبطالة – وهو ما يعرف بـ"منحنى فيليبس" – فقد انخفض معدل البطالة في أمريكا خلال نوفمبر/تشرين الثاني إلى أدنى مستوى منذ عام 1969، بينما ارتفع معدل الأجور بدون أي تأثير على الأسعار.



لو انتهى الرابط بين التضخم والبطالة، فإن الاقتصاديين يتوقعون بناء نماذج جديدة يمكن بواسطتها قياس أداء الاقتصاد الأمريكي، ولكن السياسة النقدية للبنك المركزي ستكون أصعب في التكهن بتوجهاتها، وهو ما يعني ارتفاع عوائد السندات وانخفاض الأسهم وعدم يقين في الأسواق.