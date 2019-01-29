شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم أوروبا تتمسك بمكاسبها قبيل عدد من المناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة قبيل سلسلة من المناسبات السياسية والاقتصادية وفعاليات الشركات ، ويجري تصويت على الانفصال البريطاني، وتعلن شركة أبل نتائجها اليوم الثلاثاء، بينما تترقب الأنظار قرارا من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ومباحثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين اليوم الأربعاء.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.8 %، بينما زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بأكثر من 1.3 % قبيل تصويت في البرلمان على الانفصال البريطاني.

وكانت هناك مكاسب واسعة بين القطاعات والبورصات. لكن المستثمرين تجنبوا الأسهم والمؤشرات المنكشفة على التجارة الأمريكية الصينية، مثل المؤشر داكس الألماني الذي توقفت مكاسبه عند 0.1 %، ومؤشر قطاع السيارات الذي هبط 0.5 % ، وانخفض مؤشر قطاع التكنولوجيا الأوروبي 0.5 %، وكان من بين الخاسرين القلائل. وتراجعت أسهم القطاع في الولايات المتحدة أيضا.