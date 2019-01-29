شكرا لقرائتكم خبر عن إنخفاض أصول "الإمارات دبي الوطني ريت" لـ284 مليون دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت شركة الإمارات دبي الوطني ريت"سي أي آي سي" المدرجة بسوق ناسداك دبي عن انخفاض صافي قيمة أصولها خلال الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وأوضحت الشركة في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن تلك الأصول تراجعت إلى 284 مليون دولار مايعادل 1.11 دولار للسهم مقارنة بـ 285 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق له.

وأشارت إلى أن هذا الانخفاض راجع لخسائر التقييم الناجمة عن زيادة العرض عن الطلب في السوق العقارية المحلية.

وأضافت أن قيمة محفظتها العقارية بلغت 456 مليون دولار مقارنةً بـ 459 مليون دولار في الربع السابق.

ولفتت إلى أن المحفظة تضمنت استثمارات متنوعة في 11 عقاراً من العقارات المكتبية، والسكنية والأصول العقارية البديلة.

وأشارت إلى أن العائد الإجمالي للمحفظة احتفظ بثباته طوال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 عند 8.3%، وذلك راجع لنجاح برنامج التأجير الذي طبقته على أصولها االمكتبية والسكنية.

وبينت أن نسبة إشغال محفظتها الاستثمارية بلغ 88%، وبلغ المتوسط المرجّح للمدة المتبقية من عقود الإيجار غير المنتهية 3.61 سنوات.

وأعلنت الشركة في مطلع الشهر الجاري عن استكمالها لسلسلة من التغييرات في مجلس إدارتها.

وعلى الصعيد التشغيلي، كشفت الشركة في وقت سابق عن وصول قيمة أصولها إلى 289 مليون دولار (1.1 مليار درهم )، أو 1.14 دولار أميركي للسهم الواحد، بعد دفع أرباح الأسهم والعائد على رأس المال وذلك في نهاية يونيو 2018.

يشار إلى أن الشركة ارتفع صافي قيمة أصولها منذ الإدراج في ناسداك دبي بتاريخ 22 يونيو 2017 بنسبة 1.7% إلى 292 مليون دولار (1.074 مليار درهم).

وتعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت صندوق ائتمان رياديا للاستثمارات العقارية يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وقد استثمرت في العديد من فئات الأصول العقارية في دبي، كالمكاتب الإدارية والعقارات السكنية والأصول البديلة.