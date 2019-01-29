شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات القابضة تعتزم إنشاء منصة للتعليم وطرحها بالسوق المالي‎ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال شمشير فاياليل، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات القابضة المدرجة بسوق دبي المالي، إن الشركة تهدف لإنشاء منصة للتعليم العالي، متوقعا طرحها بالسوق المالي مستقبلا بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وأضاف أن الشركة استثمرت 80% من رأسمالها وهي حاليا تخطط لاستثمار ما تبقى، مشيرا إلى أن استثمارات الشركة في العام الماضي بلغت 1.3 مليار درهم في قطاعي الصحة والتعليم، بحسب موقع قناة العربية.

وفي وقت سابق، كشف مجلس إدارة المستشفى الملكي للنساء بالبحرين والمملوكة بنسبة 69.3% لشركة أمانات القابضة "أمانات" عن اعتزمها الافتتاح منتصف عام 2019.

وكانت أمانات قد أعلنت، خلال أغسطس الماضي، عن استحواذها على حصة 100% من ملكية جامعة "ميدلسكس" في دبي، في صفقة بلغت قيمتها 369 مليون درهم، إضافة إلى مبلغ لا يتجاوز 73 مليون درهم مقابل تحقيق محفزات نمو متفق عليها.

وكشفت أمانات القابضة في أبريل من عام 2018 عن وضع استراتيجية جديدة تهدف إلى استكشاف الفرص في الأسواق الجديدة وترتكز على أسس ثلاثة أولها التركيز على مجالي الرعاية الصحية والتعليم المربحة.