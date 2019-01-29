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شكرا لقرائتكم خبر عن الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ أمريكا يؤثر على ثقة المستهلكين والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تضررت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هذا الشهر نتيجة الغغلاق الحكومي الجزئي الذي يعد الاطول في تاريخ البلاد حيث استمر لخمسة وثلاثين يوماً.
وأظهرت بيانات "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك انخفاض المؤشر إلى 120.2 نقطة في يناير/كانون الثاني الجاري من 126.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول.
وكان البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي قد أعلنا التوصل إلى اتفاق يعيد تمويل الحكومة الفيدرالية ثلاثة أسابيع تنتهي منتصف الشهر القادم دون اشتراط تمويل الجدار الحدودي خلال هذه المدة.
ويقيس مؤشر "كونفرنس بورد" تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الجارية وتوقعاتهم بشأن الاقتصاد في الستة أشهر القادمة.
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