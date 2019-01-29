شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يرتفع أعلى 61 دولاراً قبيل بيانات مخزونات الخام الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم معوضةً بعض خسائر الأمس وسط تفاؤل حيال المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وانتظار الأسواق لبيانات مخزون الخام في أمريكا خلال الأسبوع الماضي.



ومن المنتظر عقد جولة محادثات تجارية جديدة بين واشنطن وبكين، ولا تزال الأسواق متفائلة حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، وذلك على الرغم من إصرار الولايات المتحدة على التزام الصين بعدم سرقة الملكية الفكرية للشركات الأمريكية.



وسوف تكشف إدارة معلومات الطاقة غداً عن بياناتها الأسبوعية حول حجم السحب من مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أمس فرض عقوبات على شركة النفط الحكومية في فنزويلا "بي دي في إس إيه"، الأمر الذي ربما يؤدي إلى كبح صادراتها.



وعلى أثر ذلك، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:00 جرينتش بنسبة 2.3% إلى 53.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.9 دولار وأقل سعر عند 51.8 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.1% إلى 61.2 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر اليوم عند 61.7 دولار وأقل سعر عند 59.7 دولار.