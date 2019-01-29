شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي ينخفض بشكل هامشي مع تجدد القلق إزاء الاقتصاد الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي أمام عدد من العملات الرئيسية اليوم بفعل قلق المستثمرين بشأن تباطر نمو الاقتصاد الصيني خلال العام الجاري، وهو ما ظهر بشكل سلبي في نتائج أعمال بعض الشركات.



وكانت "كاتربيلر" قد سجلت أرباحاً دون التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي كما خفضت "نفيديا" للبرمجيات التوقعات بشأن إيراداتها الفصلية في نفس الفترة خشية تباطؤ الاقتصاد الصيني.



ورغم ذلك، يرى مسؤولون صينيون أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في البلاد – الذي سجل 6.6% خلال العام الماضي واعتبر أقل وتيرة نمو منذ عام 1990 – كان بمثابة قراءة جيدة ولا مخاوف من تباطؤ النمو هذا العام.



وتترقب الأسواق قرار الفيدرالي الأمريكي غداً حول السياسة النقدية ومعدل الفائدة بالإضافة إلى تصريحات رئيس البنك "جيروم باول".



وانخفض الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:05 جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7148، وسجل أعلى سعر عند 0.7176 وأقل سعر عند 0.7138.