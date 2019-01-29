شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة العراقية تتوقع إنتاج 3 ملايين طن قمحا محليا فى موسم 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الزراعة العراقية اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع وصول إنتاج القمح المحلى فى موسم 2018-2019 إلى نحو ثلاثة ملايين طن بفضل زيادة الأمطار.

وأوضح مهدى الجبورى وكيل وزارة الزراعة فى تصريحات لرويترز أن إجمالى المساحة المزروعة قمحا باستخدام أساليب الرى تقلصت من مليون هكتار فى موسم 2017-2018 إلى 550 ألف هكتار هذا الموسم، لكن تحسن الأمطار سيزيد المحصول من 2.17 مليون طن فى 2018.

وأضاف أن من المتوقع أن يلبى إنتاج هذا الموسم 60% من متطلبات برنامج دعم أسعار الغذاء، الذى يحتاج إلى ما بين 4.5 مليون وخمسة ملايين طن من القمح سنويا.