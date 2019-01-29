شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تطرح صكوكا بقيمة 200 مليار روبية لتخفيف ديون قطاع الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال راديو باكستان، الذي تديره الحكومة على موقعه الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، إن باكستان وافقت على طرح صكوك إسلامية بقيمة 200 مليار روبية (1.44 مليار دولار) للمساهمة في سداد متأخرات تتراكم على قطاع الكهرباء المحلي المثقل بالمتاعب.

جاءت الموافقة من لجنة التنسيق الاقتصادي التي يرأسها وزير المالية أسد عمر. وقال راديو باكستان "ستُصدر السندات عبر كونسورتيوم بنوك إسلامية".

و تخلفت الحكومة عن سداد مدفوعات لمقدمي خدمات الكهرباء وشركات التوزيع، مما تسبب في تراكم متأخرات تنذر بإحداث اضطراب خطير في توليد الكهرباء بالبلاد التي ما زالت تواجه نقصا في الإمدادات.

(الدولار = 138.6000 روبية باكستانية)