شكرا لقرائتكم خبر عن تباين في أداء الأسهم الأمريكية في مستهل التداولات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل جلسة الثلاثاء حيث تترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومفاوضات بين الولايات المتحدة والصين لحل النزاع التجاري بين البلدين.



وبعد اتهامات رسمية وجهتها الولايات المتحدة لـ"هواوي" الصينية بأنها سرقت أسراراً تجارية من شركة أمريكية، يسعى مسؤولون من واشنطن وبكين غدا لمحاولة رأب الصدع في العلاقات التجارية.



ويبدأ اليوم اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لمناقسة التطورات في الاقتصاد العالمي والسياسة النقدية ووتيرة الرفع التدريجي لمعدل الفائدة، وسوف يعلن البنك المركزي عن قراره غداً.



وأظهرت بيانات اقتصادية انخفاض مؤشر "كونفرنس بورد" لثقة المستهلك إلى 120.2 نقطة في يناير/كانون الثاني من 126.6 نقطة في ديسمبر/كانون الأول، وذلك نتيجة الإغلاق الحكومي الذي انتهى لتوه يوم الجمعة الماضي.



وارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:15 جرينتش بنسبة 0.2% (ما يعادل 55 نقطة) إلى 24589 نقطة، بينما تراجع "ناسداك" بنسبة 0.4% (ما يعادل 26 نقطة) إلى 7056 نقطة، وانخفض "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل ثلاثة نقاط) إلى 2641 نقطة.