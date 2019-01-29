شكرا لقرائتكم خبر عن البالاديوم يرتفع لكنه يصبح أقل قيمة من الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ابتعدت أسعار البالاديوم عن أعلى مستوى قياسي سجلته في وقت سابق هذا الشهر قفزت بالمعدن أعلى الذهب، ولكنها تخلت عن هذا المستوى التاريخي لاحقاً.



ومع ذلك، لا يزال محللون يتوقعون نقصاً في المعروض من البالاديوم وطفرة قوية في الطلب عليه من شركات السيارات التي تستخدمه في صناعة مكونات تقليل انبعاثات العوادم من المحركات.



وكان البالاديوم قد أصبح أعلى قيمة من الذهب خلال يناير/كانون الثاني للمرة الأولى في ستة عشر عاماً، ولكن مسحاً أجرته "رويترز" أشارت نتائجه إلى أن المعدن سيتراجع خلال عامي 2019 و2020 قبل الارتفاع مجدداً.



وأفادت توقعات محللين أن متوسط سعر البالاديوم سيصل إلى 1200 دولاراً للأوقية هذا العام و1150 دولاراً للأوقية عام 2020، ولكنه سيعاود الارتفاع لاحقاً ليقترب من اعلى مستوياته القياسي التي سجلها هذا الشهر عند 1434.5 دولار للأوقية.



وارتفعت أسعار البالاديوم بحلول الساعة 14:46 جرينتش بنسبة 0.9% إلى 1301.3 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1309.1 دولار وأقل سعر عند 1284 دولاراً للأوقية.



بالمقارنة، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.2% إلى 1311.8 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر عند 1316.7 دولار وأقل سعر عند 1307.8 دولار.