شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات يرفع أرباح"مصرف الإنماء" السنوية 25% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لمصرف الإنماء، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 25.2% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 2 مليار ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية بلغت 3.8 مليار ريال مقابل أرباح استثمارية بلغت 3.5 مليار ريال خلال العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 11%، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، ومكاسب الاستثمارات، ودخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل تبادل العملات.

وفي المقابل، انخفض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 1% بسبب انخفاض مخصصات انخفاض القيمة ومصاريف الاستهلاك، والتي خفّضت جزئياً الزيادة في تكاليف الموظفين والمصروفات العمومية والإدارية.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 1.9 مليار ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 1.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 27.9%.