شكرا لقرائتكم خبر عن "ساسكو" تجدد وتعدل اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 150 مليون ريال مع بنك "الجزيرة" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- بقيمة 150 مليون ريال مع بنك الجزيرة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الثلاثاء، إن التسهيلات البنكية عبارة عن 100 مليون ريال تمويل طويل الأجل و5 ملايين ريال تمويل قصير الأجل و45 مليون ريال ضمانات بنكية متنوعة.

ووفقاً للبيان، تمتد مدة التمويل قصير الأجل إلى 30 يوم وطويل الأجل إلى 7 سنوات من تاريخ السحب، تشمل سنتان فترة سماح.

وتستهدف الشركة من التمويل التوسع في مشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضلاً عن تمويل رأس المال العامل.

وكانت "ساسكو" قد جددت اتفاقية التسهيلات الائتمانية- متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية- مع بنك ساب، وذلك بعد استكمال إجراءات التوقيع على تجديد وتعديل الاتفاقية بتاريخ 3 سبتمبر الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 35.1 مليون ريال بنهاية 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 29.8 مليون ريال في العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى زيادة المبيعات بنسبة 70% بالإضافة إلى انخفاض مصاريف الإهلاك والمصاريف العمومية والإدارية، وذلك على الرغم من ارتفاع تكلفة المبيعات وارتفاع تكلفة التمويل وانخفاض إيرادات الاستثمارات ومصروف الزكاة وارتفاع الإيرادات الأخرى.