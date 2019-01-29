شكرا لقرائتكم خبر عن "فتيحي القابضة" تعقد صفقة خاصة بقيمة 1.8 مليون ريالاً مع طرف ذي علاقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت مجموعة فتيحي القابضة عن قيامها، اليوم الثلاثاء، ببيع بضاعة إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) بقيمة 1.8 مليون ريالاً سعودياً، نقداً ودون شروط خاصة.

وتتوقع الشركة، وفقاً لبيان منشور على موقع "تداول" المالي، أن يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة على النتائج المالية للربع الأول من عام 2019، علماً بأنه ستتم المصادقة على هذه الصفقة خلال اجتماع الجمعية العامة القادمة لمجموعة فتيحي.

وتعتبر شركة المركز الطبي الدولي (طرف ذو علاقة)، حيث تمتلك فيها مجموعة فتيحي نسبة 19.34% من رأسمالها).

والجدير بالذكر أن شركة مجموعة فتيحي القابضة لها ممثلان في مجلس إدارة المركز الطبي الدولي، هما الدكتور محمد أحمد حسن فتيحي ومها أحمد حسن فتيحى، وذلك تعزيزاً لاستراتيجية شركة مجموعة فتيحي القابضة فى التركيز على استثماراتها فى القطاع الطبي.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت تراجعاً في الخسائر بنسبة 96.7% خلال الربع الثالث من العام الجاري، وسجلت الشركة صافي خسارة بلغ 154.4 ألف ريال مقابل صافي خسائر بلغ 4.6 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

هذا وتراجعت أرباح الشركة إلى 14.97 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 20.4 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.