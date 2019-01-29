شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمليات يقود الأرباح السنوية لـ"بنك البلاد" للارتفاع 18% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك البلاد، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 17.9% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حقق البنك صافي أرباح بلغ 1.1 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغت 964 مليون ريال في العام 2017.

وحقق البنك أرباحاً استثمارية بلغت 2.1 مليار ريال مقابل أرباح استثمارية بلغت 1.7 مليار ريال خلال العام 2017.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في 2018 يرجع إلى ارتفاع دخل العمليات بنسبة 15.4% وذلك نتيجة لارتفاع صافي الدخل من الموجودات الاستثمارية والتمويلية و مكاسب الاستثمارات وتوزيعات أرباح وصافي دخل وأتعاب العمولات ومكاسب تحويل عملات أجنبية وقابلها انخفاض في دخل العمليات الأخرى.

وعلى الجانب الآخر، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 13.9% وذلك نتيجة ارتفاع مخصص انخفاض التمويل وموجودات مالية أخرى ومصاريف الرواتب وما في حكمها ومصاريف عمومية وإدارية أخرى والاستهلاكات وقابلها انخفاض في مصاريف الإيجارات.

وكان البنك قد حقق صافي أرباح بلغ 819 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 716.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بارتفاع بلغ 14.3%.