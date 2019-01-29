شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين قبيل انطلاق فعاليات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثالث على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات بيع العملة الأمريكية ، قبيل انطلاق فعاليات أولى اجتماعات مجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2019 ، والذي من المتوقع أن يسفر عن مزيد من الأدلة فى اتجاه صعوبة رفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.15 % إلى مستوي 95.29 نقطة الأدنى منذ 15 كانون الثاني/يناير الجاري،حيث مستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 95.43 نقطة ،وسجل أعلى مستوى عند 95.47 نقطة.

فقد المؤشر يوم الاثنين نسبة 0.1% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، مع استمرار هبوط العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، خاصة مقابل العملة الأوروبية الموحدة اليورو.

وفقد المؤشر أكثر من 0.5% على مدار تعاملات الأسبوع الماضي ، ليستأنف خسائره التي توقفت مؤقتا الأسبوع الأسبق للمرة الأولى فى خمسة أسابيع.

وانخفضت العملة الأمريكية خلال تلك الفترة تحت ضغط توالي البيانات التي تشير إلى تراجع نمو أكبر اقتصاد بالعالم خلال الربع الأخير من العام الماضي ، بالتزامن مع ارتفاع المخاطر العالمية المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، الأمر الذي قلص من احتمالات قيام الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة خلال هذا العام.

تنطلق فى وقت لاحق اليوم فعاليات الاجتماع الأول للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي خلال 2019 ، على أن تصدر القرارات غدا الأربعاء ، وسط احتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون أي تغيير عند نطاق 2.50%.

ويركز المستثمرين على بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل تشديد السياسة النقدية الأمريكية خلال هذا العام.