شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تسجل أعلى مستوى فى 6 أشهر قبل اجتماع البنك الفيدرالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سجلت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء أعلى مستوى فى ستة أشهر ، لتستأنف مكاسبها القوية والتي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، يأتي هذا الارتفاع قبل انطلاق أولي اجتماعات البنك الفيدرالي الاتحادي خلال 2019.

ارتفعت أسعار الفضة بحوالي 0.8% حتى الساعة 12:25 بتوقيت جرينتش لتتداول عند مستوي 15.85$ للأوقية،من مستوي الافتتاح عند 15.73$،وسجلت الأعلى عند 15.89$ الأعلى منذ 13 تموز/يوليو الماضي، والأدنى عند 15.71$.

فقدت أسعار الفضة بالأمس نسبة 0.2% ، ضمن عمليات التقاط الأنفاس ، بعدما حققت اليوم السابق أكبر مكسب يومي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وعلى مدار الأسبوع المنصرم ، حققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 2.7% ، فى أول مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بدعم تحسن مستويات الطلب على أصول الملاذات الآمنة ، وضعف أداء العملة الأمريكية.

سجل مؤشر الدولار يوم الثلاثاء أدنى مستوى فى أسبوعين عند 95.29 نقطة ، عاكسا استمرار ضعف أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ، الأمر الذي يدعم حاليا ارتفاع الفضة والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الأداء الضعيف للعملة الأمريكية قبل انطلاق أولى اجتماعات البنك الفيدرالي الاتحادي خلال 2019 فى وقت لاحق اليوم ،على أن يصدر قراراته غدا الأربعاء ،وسط توقعات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية ثابتة دون تغيير عند نطاق 2.50%.

من المنتظر أن يقدم بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول محافظ البنك ،أدلة جديدة حول تنفيذ دورة رفع أسعار الفائدة خلال هذا العام ،وقال البنك سابقا أنه سيرفع الفائدة مرتين خلال 2019 ، لكن مع تزايد المخاطر والضغوط على الاقتصاد ، سيطر الحذر على أعضاء البنك تجاه الاستمرار فى رفع أسعار الفائدة هذا العام.