شكرا لقرائتكم خبر عن ماستركارد يحاول تصريف تشبعه الشرائي – تحليل – 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في آخر جلساته ، ليحاول بذلك تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، وليستجمع قواه الإيجابية التي قد تساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.37% بما يعادل -2.78 نقطة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 193.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 214.28 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه