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شكرا لقرائتكم خبر عن ميكرون محاط بالإشارات الإيجابية رغم انخفاضه – تحليل – 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، يأتي انخفاضه الأخير كمحاولة منه لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.26% بما يعادل -0.88 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 34.18 ، ليستهدف مستوى المقاومة 40.68 استعداداً لمهاجمته .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
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