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شكرا لقرائتكم خبر عن ستيل يواجه مقاومة قوية – تحليل – 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع اختباره لمستوى المقاومة 21.75 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.32% بما يعادل 0.07 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 21.75 ، ليستهدف مستوى الدعم 18.55 من جديد .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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