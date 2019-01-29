شكرا لقرائتكم خبر عن أمازون يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 29-01-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -1.96% بما يعادل -32.68 نقطة ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 1778.34 ، طيلة ثبات الدعم 1595.15 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه