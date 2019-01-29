سيروس ساتالييت يعاود الانخفاض – تحليل – 29-01-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود السهم انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.20% بما يعادل -0.07 نقطة ، أمام وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 5.95 ، ليستهدف مستوى الدعم المهم 5.55 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : هابط
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