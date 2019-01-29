تعرف على مواصفات وسعر سيارة مازيراتي الجديدة

يمكن لعملاء الشركة الإيطالية الاختيار بين محركين من محركات V6 سعة 3 لتر

الاقتصادي:

كشفت شركة "مازيراتي" الإيطالية عن نيتها طرح 150 نسخة من الموديل الخاص المسمى "Vulcano Limited Edition" من سيارتها "Levante" (ليفانتي) في السوق العالمية.

وذكر موقع "motor1" المتخصص في أخبار السيارات، أن الموديل الخاص الجديد يتمتع بمجموعة من التحسينات الجمالية لسيارة الدفع الرباعي الفاخرة التي يميزها الطلاء الحصري غير اللامع "Grigio Lava".

ويمكن لعملاء الشركة الإيطالية الاختيار بين محركين من محركات "V6" سعة 3 لتر، مع إصدار أساسي بقوة 345 حصاناً، وإصدار آخر يدعى "S" بقوة 424 حصاناً.

ويأتي كل من المحركين مع الدفع الرباعي وعلبة تروس أوتوماتيكية ثماني سرعات، ويتسارع الإصدار الأساسي من السكون إلى سرعة 100 كم/س في 6 ثوانٍ ليصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ250 كم/س.

ويمكن للإصدار "S" أن يتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم/س في 5 ثوانٍ، قبل أن يصل لسرعته القصوى التي تقدر بـ265 كم/س.

سعر ليفانتي فولكانو الجديدة:

تبدأ "مازيراتي" بطرح الموديل الخاص من "Vulcano Limited Edition" في الأسواق الآسيوية والأوروبية بالكامل، على أن يكون سعر الإصدار الأساسي نحو 98,324 ألف يورو (85,425 جنيه إسترليني).

ويصل سعر الإصدار "S" الأكثر قوة إلى نحو 107 آلاف يورو (93,000 جنيه إسترليني).

وتضم السيارة مجموعات الضوء الخلفية الداكنة، والشبك الأسود والنوافذ السوداء المحيطة، بالإضافة إلى أنابيب العادم الداكنة والشعارات السوداء.

ويُميز السيارة أيضاً، زجاج خاص مصفح وعجلات من السبائك غير اللامعة مقاس 21 بوصة، والتي تخفي وراءها مكابح الفرامل القرمزية.

ويبرز اللونان الأسود والأحمر على داخلية السيارة أيضاً، ويحصل العملاء على اختيار من المفروشات الجلدية السوداء مع خياطة حمراء، أو الجلد الأحمر مع خياطة سوداء، مع شعار "مازيراتي" المطرز على مساند الرأس.

وتعد "مازيراتي"، أحد أهم شركات السيارات الإيطالية حول العالم، وهي متخصصة في إنتاج سيارات السباق والسيارات الرياضية.

وتأسست "مازيراتي" في 1 ديسمبر (كانون الأول) 1914 في مدينة بولونيا الإيطالية، ويقع المقر الرئيسي الحالي للشركة في مدينة "مودينا" الإيطالية، ويتكون شعار الشركة من رمح ثلاثي الرؤوس.