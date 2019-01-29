كهرباء الشارقة تتعاون مع شركتين أميركية ويابانية لبناء محطة بالإمارة

سيتألف المشروع من 3 وحدات للتوليد بالدورة المركبة

الخليج 365 - الإمارات:

أبرمت "شركة جنرال إلكتريك" الأميركية و"شركة سوميتومو" اليابانية اتفاقية شراء الطاقة مع "هيئة كهرباء ومياه الشارقة" لـ25 عاماً، تهدف إلى تطوير وبناء وتشغيل محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة استطاعتها 1.8 جيجاواط في منطقة الحمرية بالإمارة.

وحسب ما أورد موقع "البوابة"، سيتألف المشروع من 3 وحدات للتوليد بالدورة المركبة، ومن المتوقع البدء بتشغيل أولها في مايو (أيار) 2021، وسيتم تجهيز المحطة الجديدة بتقنية HA التي طورتها جنرال إلكتريك.

ويشمل المشروع الجديد المحاور الرئيسية التالية:

ستتعاون سوميتومو ووحدة الخدمات المالية لقطاع الطاقة في " شركة جي إي كابيتال " مع "شركة شيكوكو للطاقة الكهربائية" و" شركة الشارقة لإدارة الأصول "، الذراع الاستثمارية لـ"حكومة الشارقة"، بغية تأسيس ائتلاف لأسهم المشروع، ليكون أول محطة مستقلة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في الإمارة.

ستقدم جنرال إلكتريك 3 توربينات غازية من طراز H –Class إضافةً لـ3 توربنيات بخارية و6 مولدات لاستعادة حرارة البخار وخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاء في المشروع.

ستقدم جنرال إلكتريك قطع الغيار وخدمات التصليح والصيانة لأصول توليد الطاقة في المحطة لـ25 عاماً.

ومن المرجح أن يصبح المشروع عند اكتماله محطة التوليد الأكثر كفاءة في قطاع المرافق بمنطقة الشرق الأوسط، وسيساهم في تحقيق خطط الهيئة الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية واستدامتها.

وسجلت توربينات HA حتى اليوم أكثر من 242 ألف ساعة تشغيل، وتعتبر أسرع أنواع التوربينات الغازية ذات الحمل الثقيل نمواً في العالم، مع تسجيل أكثر من 80 طلبية إلى الآن من قبل ما يزيد على 35 عميلاً في أكثر من 16 دولة.

وتساهم تقنيات جنرال إلكتريك في توليد ما يصل إلى 60% من الكهرباء المنتجة في الشارقة اليوم، وتعتبر الشركة رائدة في دعم قطاع الطاقة بالشارقة ومختلف أنحاء المنطقة.