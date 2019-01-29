محمد بن راشد يشيد بنجاح رجل أعمال سوري

يمتد المركز الذي زاره محمد بن راشد على مساحة 40 ألف متر مربع

الخليج 365 - الإمارات:

زار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس "مجلس الوزراء" حاكم دبي، أمس الإثنين، أحدث مراكز خدمات الشحن التابعة لموقع "سوق دوت كوم"، وأشاد بمؤسس الموقع الشاب السوري رونالدو مشحور، معبراً عن فخره بهذا الإنجاز.

وغرد محمد بن راشد عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "زرت اليوم شركة سوق دوت كوم، بدأها شاب سوري اسمه رونالدو مشحور قبل سنوات في دبي، والآن تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدراهم واشترتها أمازون، فخور بهذا الشاب السوري".

ووجه رئيس مجلس الوزراء بهذه المناسبة رسالة إلى كل الشباب العربي مفادها "دبي مدينتكم… أحلامكم أحلامها وطموحاتكم وقود نموها".

ويمتد المركز الذي زاره محمد بن راشد على مساحة 40 ألف متر مربع في منطقة دبي جنوب، بهدف تلبية الطلب المتنامي لعملاء سوق دوت كوم في الإمارات وبدأ عمله في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتأسس "سوق دوت كوم" في 2005 بواسطة رونالدو مشحور المدير التنفيذي الحالي للشركة، وضمت الشركة 5 موظفين فقط عند بداية تأسيسها في دبي، وكانت بداية سوق دوت كوم كموقع صغير للمزادات، وتحول تدريجياً من موقع للمزادات إلى موقع للبيع بأسعار ثابتة، ثم إلى موقع متكامل للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت في النهاية،

ويعود "سوق دوت كوم" حالياً لـ"شركة أمازون" الأميركية، بعد أن استحوذت عليه في يوليو (تموز) 2017 بقيمة نحو 580 مليون دولار.

وجاءت فكرة تأسيس "سوق دوت كوم" كرغبة من مشحور في ربط الأشخاص بالأشياء، عبر التجارة الإلكترونية التي لم تكن معروفة آنذاك بالعالم العربي، في الوقت الذي فرضت فيه نفسها كبديلاً لعمليات البيع والشراء العادية في العالم الغربي كله.

ويعرض السوق حالياً أكثر من 8.4 مليون سلعة، من 31 فئة بينها الإلكترونيات، الموضة، السلع الصحية، مواد التجميل، الأجهزة المنزلية، والمنتجات الخاصة بصغار الأطفال، ويزوره 45 مليون متسوق شهرياً، وله مراكز في السعودية والإمارات ومصر.

ورونالدو مشحور رجل أعمال سوري من محافظة حلب، ولاعب كرة سلة سابق في نادي جلاء حلب، حاصل على درجة الماجستير في الاتصالات الرقمية ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية والكمبيوتر من "جامعة نورث إيسترن" في بوسطن بولاية ماساتشوستس الأميركية.