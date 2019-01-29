الدولار يهبط قرب أدنى مستوى في أسبوعين

تراجع المؤشر الرئيسي للدولار أمام 6 عملات رئيسية 0.08% إلى 95.672

الاقتصادي:

هبط الدولار في بداية تعاملات يوم الثلاثاء أمام العملات الرئيسية، فتراجع بحلول الساعة 9:45 صباحاً بتوقيت جرينتش أمام اليورو 0.1% إلى 1,144.5 دولار، ليكون الدولار قرب أدنى مستوى في أسبوعين.

وذكرت "رويترز" أن، هبوط الدولار جاء بفعل القلق بشأن التوترات التجارية مع الصين وترقب اجتماع السياسة النقدية، وهو ما عزز الإقبال على الين الياباني والفرنك السويسري كملاذين آمنين.

وأسهم قرار "وزارة العدل الأميركية" بتوجيه اتهامات بالاحتيال ضد مسؤوليين في شركة "هواواي" الصينية، في تهديد فشل المحادثات التجارية المرتقبة بين الجانبين خلال الأسبوع الجاري.

ويترقب المستثمرون بدء اجتماع "بنك الاحتياطي الفيدرالي" في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء، وسط توقعات بأن يقرر البنك تثبيت معدل الفائدة خلال قراره المرتقب غداً الأربعاء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.08% إلى 95.672.

ومن المقرر أن تصدر بيانات ثقة المستهلكين وأسعار المنازل في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.